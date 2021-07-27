МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке в условиях распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% — до 73,63 доллара за баррель, сентябрьских — росла на 0,05%, до 74,54 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,29% — до 71,7 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают неоднозначные факторы, влияющие на стоимость нефти. С одной стороны, распространение штамма "дельта" коронавируса представляет собой угрозу для спроса на нефть, с другой — экономика продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствуют статданные по всему миру и финансовые отчеты крупнейших компаний.

"Фьючерсы на нефть находятся в довольно узком торговом диапазоне, но держатся довольно стабильно. Рынок, кажется, преодолел резкую коррекцию вниз до 65 долларов и теперь пытается вырваться выше 72,48 доллара. Проблема сейчас, похоже, заключается в штамме "дельта" коронавируса", — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В среду также будут опубликованы данные по запасам нефти Американского института нефти (API) и минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 3,4 миллиона баррелей.

В то же время давление на котировки оказал уход от риска на биржах КНР. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index упал до минимума с ноября 2020 года.