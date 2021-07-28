МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на статданные по запасам этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23% — до 73,69 доллара за баррель, сентябрьских – на 0,3%, до 74,7 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,38% — до 71,92 доллара за баррель.

Цены на нефть растут после снижения накануне, причем стоимость WTI снижалась две торговые сессии подряд. На рынке преобладали опасения за спрос на сырье в свете продолжения распространения коронавируса, в частности штамма "дельта", который вызывает волнения на рынке. При этом данные по запасам нефти в США сгладили опасения за спрос на сырье.

Ранее минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 4,1 миллиона баррелей, до 435,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения только на 2,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов и бензина также снизились на 3,1 миллиона баррелей и на 2,3 миллиона баррелей соответственно.