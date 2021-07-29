МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Белорусской нефтяной компании (БНК) занять место на рынке, несмотря на санкции Запада. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Краснодарский край

Как сообщает в четверг пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко назначил Михаила Костечко генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания", при этом обозначил главные задачи в работе предприятия на ближайшее время.

"Что касается нефтяной компании, вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке", — приводит пресс-служба слова Лукашенко на президентском сайте.

ЗАО "Белорусская нефтяная компания" образовано в 2007 году. Акционерами компании являются крупнейшие в Белоруссии предприятия, занимающиеся нефтедобычей и нефтепереработкой. Основные виды деятельности — реализация нефтепродуктов на экспорт, закупка и переработка нефти, а также импорт нефтепродуктов и сырья для переработки. Дочерние компании БНК открыты на Украине, в Польше и России.