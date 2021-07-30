МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром в рамках коррекции, ранее две торговые сессии котировки росли, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Азии снижаются

По состоянию на 7.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68% — до 74,59 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,53%, до 75,65 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,61% — до 73,17 доллара за баррель.

Нефтяные цены по итогам рабочей недели могут показать рост на 1-1,5% благодаря двум дням роста котировок. Нефть дорожала на фоне данных о запасах в США за неделю, за счет ослабления доллара и рисковых настроений рынков.

Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого сокращения на 2,9 миллиона. При этом запасы бензина и дистиллятов уменьшились сильнее ожиданий, добыча нефти также сократилась. Эксперты уверены, что США не смогут помешать "Северному потоку-2"

На неделе также прошло очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы восприняли его итоги больше как "голубиные", так как они были в целом ожидаемы. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели потерял 1% и достиг 91,96 пункта. Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, которые в этом случае становятся доступнее при их покупке в другой валюте.

При этом аналитики предупреждают о сохранении "медвежьего" тренда для нефти, несмотря на недавний рост нефтяных котировок. "Нефтяной рынок остается очень дефицитным, но некоторые связанные с вакцинами требования могут плохо повлиять на краткосрочную ситуацию со спросом…", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).