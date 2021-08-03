МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к снижению во вторник вечером после непродолжительной коррекции днем, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,55% — до 71,77 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,63% — до 70,81 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть упали на 3-4%, после роста в течение трех торговых сессий. Во вторник нефть дорожала, но недолго. После небольшой коррекции цены вернулись в "красную зону" на фоне сохранения опасений за спрос на сырье в условиях распространения коронавируса.

Рост заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому данные о состоянии экономики страны влияют на настроения на нефтяном рынке.

"Существует реальная озабоченность по поводу ситуации с COVID-19 в Китае. Если у Китая есть проблема, как у ключевого центра спроса, это важно", — сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff).

Инвесторы также ожидают публикации данных по коммерческим запасам нефти от Американского института нефти (API). За прошлую неделю показатель снизился на 4,73 миллиона баррелей — до 435 миллионов.