МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июля, сократились на 2,9 миллиона баррелей и достигли 432,7 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 4 августа, в 17.30 мск.

В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в июле. Аналитики полагают, что показатель вырос до 60,6 пункта с 59,5 пункта в июне.

В это же время европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в июне. Согласно прогнозу аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 1,7% после роста на 4,6%, а в годовом — на 4,5% после роста на 9%. Фондовые биржи АТР в основном растут в рамках коррекции

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в июле. Ожидается, что показатель вырос на 695 тысяч после роста в июне на 692 тысячи.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в июле вырос до 60,5% с 60,1% в июне.