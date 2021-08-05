МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером в рамках коррекции после снижения за три торговых сессии на 7% на опасениях за ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,57% — до 70,78 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% — до 68,56 доллара за баррель.

С понедельника цены на нефть упали на 7% на рисках вокруг коронавируса. Распространение штамма "дельта", в частности, в Китае привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. На этом фоне рынки накрыла волна опасений за снижение спроса на сырье.

"Рост числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса вынуждает некоторые страны по всему миру вводить новые ограничения, сценарий, который, вероятно, негативно отразится на спросе на топливо", — отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит газета Wall Street Journal.

При этом накануне опасения чуть ослабли после того, как минторг США сообщил, что за минувшую неделю запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей.