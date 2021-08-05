МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" скорректировала сроки плановых ремонтов на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и увеличила объем производства топлива, а также долю продаж на бирже, чтобы не допустить дефицита на рынке, сообщили журналистам в компании.

"Даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента "Роснефть" увеличивает объем производства топлива, максимально задействуя все производственные мощности с целью снижения угрозы дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен", — заявил представитель компании.

"В период пикового спроса компания скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ, а также максимизировала продажи топлива на бирже", — сообщил он.

Так, "Роснефть" в июле этого года реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24% произведенных автобензинов и 23% — дизельного топлива. Нормативы по продаже на бирже составляют 11% объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива. Доля компании в общем объеме продаж на бирже составила 46% по бензину и 42% по дизелю. Цены на нефть перешли к росту после снижения накануне

"Таким образом, компания в одиночку несет основную часть нагрузки, которая должна быть распределена между всеми участниками топливного рынка, так как поддержание стабильности и удовлетворение растущего спроса возможно исключительно за счет совокупного увеличения объемов производства и суммарных отгрузок на внутренний рынок, что достижимо при условии увеличения маржинальности переработки", — заявил представитель компании.

"Роснефть" имеет крупнейшую сеть АЗС в России, которая включает более 3 тысяч заправок под брендами "Роснефть", "Башнефть", ПТК и BP. "Роснефть" продает долю в "Восток Ойл"

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ объясняло повышение цен на бирже сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких НПЗ. Дополнительным фактором стало восстановление экономики и рост внутреннего туризма.

Чтобы стабилизировать биржевые цены, в конце июля Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке выпустить поручение о запуске процедуры запрета на экспорт бензина. Также обсуждаются соглашения с нефтяниками.