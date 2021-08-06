МОСКВА, 6 авг — Dow Jones. Котировки нефти в четверг отметились небольшим приростом после резкого снижения на протяжении трех дней подряд, которое было связано с опасениями по поводу распространения дельта-штамм коронавируса и его потенциального негативного влияния на потребление энергоносителей. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,4%, по 69,09 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 1,3%, до 71,29 доллара за баррель. За истекший период недели котировки WTI упали более чем на 6,0%, а цены Brent потеряли 5,4%.

По словам аналитиков, на динамику котировок по-прежнему влияло стремление инвесторов покупать подешевевшую нефть.

Скачок цен отражал активность покупателей после недавнего падения котировок, отметил Роберт Йогер из Mizuho Securities. Такая реакция на падение цен по большей части наблюдалась еще с ноября прошлого года, что было связано с объявлением о начале распространения вакцины от коронавируса, добавил он.

Недавняя слабость котировок была связана с опасениями по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 по всему миру, обусловленного новым дельта-штаммом, сообщил Робби Фрейзер из Schneider Electric.

"Рост спроса (на нефть) был в целом более стремительным, чем ожидалось в прошлом году, однако рекордное число зараженных коронавирусом во многих странах угрожает приостановить или вовсе обратить вспять этот прогресс на протяжении ближайших нескольких недель", — заявил он.

В среду цены упали, поскольку Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США неожиданно сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти, хотя запасы бензина снизились сильнее, чем ожидалось. Давление на котировки также оказывало укрепление доллара. В четверг доллар снизился: индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, потерял 0,1%. Рынок российских акций слабо растет

Увеличение запасов нефти в США в основном связано с сокращением экспорта.

Фьючерсы на природный газ в четверг закрылись с понижением после того, как в EIA сообщили о пополнении газовых запасов в США на 13 млрд кубических футов за прошлую неделю. Сентябрьские контракты на NYMEX подешевели на 0,4%, до 4,14 доллара за млн БТЕ. За истекший период этой недели природный газ подорожал примерно на 6,0% на фоне жаркой погоды и высокого мирового спроса.

Сентябрьские фьючерсы на бензин выросли в цене на 2,0%, до 2,294 доллара за галлон, а сентябрьские контракты на печное топливо прибавили 1,5%, достигнув 2,106 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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