МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. Сенатор высказался по заявлению США о лимитах добычи нефти ОПЕК

По состоянию на 18.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01% — до 70,72 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,11%, до 68,48 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на доклады ОПЕК и МЭА, опубликованные ранее в четверг. Так, МЭА понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — на 3,2 миллиона баррелей в сутки. В то же время МЭА понизило примерно на 170 тысяч баррелей в сутки прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и ожидает его теперь на уровне 600 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК, в свою очередь, сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году и ожидает ее незначительного снижения на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,21 миллиона, а в 2022 году прогнозирует рост добычи до 11,73 миллиона баррелей в сутки.

В то же время инвесторы следят за ситуацией между США и ОПЕК. Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон дал понять ОПЕК о необходимости пересмотра решения о сокращении добычи нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии. При этом ранее источник РИА Новости сообщил, что члены ОПЕК+ пока не обсуждали между собой призыв США к альянсу увеличить добычу нефти, но консультации не исключаются.

"Мы полагаем, что саудовцы и другие члены альянса будут сопротивляться дальнейшему увеличению добычи, особенно учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно распространения штамма "дельта". Нужно будет посмотреть, какое давление США готовы оказать на Саудовскую Аравию, чтобы увидеть как они открывают краны", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.