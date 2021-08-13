ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЕВКА (Краснодарский край), 13 авг — ПРАЙМ. Акватория и берег Черного моря после разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сейчас чистые, загрязнений не обнаружено, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань. Минприроды оценило последствия разлива нефти в Черном море

"На сегодняшний день акватория и берег чистые. Это зафиксировано в том числе Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Все пробы показывают отсутствие превышения каких либо показателей по ПДК. По береговой линии — мы постоянно мониторим. Сегодня вертолёт летал — ничего не обнаружено", — сказал Горбань.

Глава КТК также сообщил о сроках, когда будут представлены новые данные об объеме разлива. "На сегодняшний день мы работаем плотно с Росприроднадзором,…чтобы определить совместно объём нефти….Мы сообщим эти цифры уже на следующей неделе. Затяжки никакой не будет", — сказал он.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем — порядка 12 кубометров.

Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого. Возбуждено уголовное дело. Падение цен на нефть замедлилось благодаря оптимизму на глобальных рынках

КТК проверил оборудование, аналогичное тому, что вызвало разлив нефти, дефектов нет, уточнили в компании.

Консорциум выполнит все требования Росприроднадзора после расследования разлива нефти в Черном море, судиться не планирует.

Глава КТК добавил, что консорциум не видит угроз по невыполнению годового плата отгрузок нефти из-за поломки оборудования.