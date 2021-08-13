КТК не обнаружил загрязнений в акватории Черного моря после разлива нефти под Новороссийском
ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЕВКА (Краснодарский край), 13 авг — ПРАЙМ. Акватория и берег Черного моря после разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сейчас чистые, загрязнений не обнаружено, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань.
"На сегодняшний день акватория и берег чистые. Это зафиксировано в том числе Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Все пробы показывают отсутствие превышения каких либо показателей по ПДК. По береговой линии — мы постоянно мониторим. Сегодня вертолёт летал — ничего не обнаружено", — сказал Горбань.
Глава КТК также сообщил о сроках, когда будут представлены новые данные об объеме разлива. "На сегодняшний день мы работаем плотно с Росприроднадзором,…чтобы определить совместно объём нефти….Мы сообщим эти цифры уже на следующей неделе. Затяжки никакой не будет", — сказал он.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем — порядка 12 кубометров.
Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого. Возбуждено уголовное дело.
КТК проверил оборудование, аналогичное тому, что вызвало разлив нефти, дефектов нет, уточнили в компании.
Консорциум выполнит все требования Росприроднадзора после расследования разлива нефти в Черном море, судиться не планирует.
Глава КТК добавил, что консорциум не видит угроз по невыполнению годового плата отгрузок нефти из-за поломки оборудования.
https://1prime.ru/oil/20210813/834438836.html