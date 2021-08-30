МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Заседание альянса ОПЕК+ 1 сентября может сильнее повлиять на нефтяные котировки в ближайшей перспективе, чем ураган "Ида", остановивший добычу нефти в Мексиканском заливе, прокомментировал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах

"Из-за урагана остановлена добыча 90% сырья в заливе – это порядка 1,6 миллиона баррелей в сутки. Для мирового потребления этот объем нельзя назвать значительным. Кроме того, ураган – это кратковременный фактор, из-за которого растут цены", — сказал он.

Бадьянов отметил, что сезон ураганов в Мексиканском заливе – это ежегодное явление, во время которого добыча на буровых в зависимости от мощности стихии останавливается в большем или меньшем объеме максимум на неделю. По его словам, сейчас ураган стихает, и котировки нефти пошли вниз, поскольку "катастрофических последствий для добычи сырья в США не ожидается".

Эксперт считает, что заседание ОПЕК+ 1 сентября — более весомый фактор для нефтяных цен. Альянс уже заявлял, что может отложить увеличение добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки, т.к. пандемия продолжает оказывать давление на спрос.

"Если картель примет такое решение, это приведет к росту котировок в диапазон 74-78 долларов за баррель в краткосрочной перспективе", — прогнозирует аналитик.

Из-за урагана "Ида", который в воскресенье обрушился на южное побережье США, американские компании свернули добычу нефти и газа в Мексиканском заливе на 91% и 84% соответственно. В понедельник ураган ослабел до тропического шторма и продолжает стихать. В центре внимания заседание ОПЕК+

Нефтяные котировки на прошлой неделе отыграли предыдущее падение и выросли на 10%, в том числе на опасениях перебоев в поставках из-за урагана. В пятницу вечером марка Brent подорожала до 72,65 доллара за баррель. Однако в понедельник утром котировки опустились. Brent сейчас торгуется чуть выше 71 доллара.