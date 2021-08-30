МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник вечером, трейдеры продолжают с осторожностью оценивать ситуацию в Мексиканском заливе и ожидать встречу ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36%, до 71,96 доллара за баррель, октябрьских — на 0,5%, до 73,06 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22%, до 68,89 доллара за баррель. В ходе торгов динамика котировок неоднократно меняла направление.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где в выходные прошел ураган "Ида", который уже ослаб до тропического шторма. Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в заливе была приостановлена более чем на 95%.

Участники торгов также ожидают заседание ОПЕК+, запланированное на среду, 1 сентября. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.

"Мы всегда с осторожностью относимся к опасностям предсказаний по поводу встреч, на которых не ожидается новостей… Однако мы думаем, что… они (ОПЕК+ — ред.) будут твердо стоять на своем", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков RBC Capital Markets.