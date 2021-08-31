МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть по итогам августа снизились максимальными с октября 2020 года темпами — сырье марки Brent подешевело на 6,1%, WTI — на 7,3%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторник цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,7%, до 71,63 доллара за баррель, октябрьских — на 0,56%, до 72,99 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,03%, до 68,5 доллара за баррель. Цены на нефть ослабили снижение

В августе баррель марки Brent подешевел на 6,1%, WTI — на 7,3%. В целом в августе цены на сырье показывали некоторую волатильность под влиянием разнонаправленных факторов, а динамика предыдущих двух недель была рекордной за несколько месяцев.

Так, за неделю по 20 августа котировки нефти упали рекордными с конца октября 2020 года темпами, по 27 августа — показали сильнейший рост с мая.

В большей степени снижение стоимости нефти было связано с опасениями за перспективы восстановления спроса. Инвесторов беспокоило ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, в частности, распространение штамма "дельта".

На текущей же неделе внимание инвесторов приковано к последствиям прошедшего в Мексиканском заливе в выходные урагана "Ида", который уже ослаб до тропической депрессии.

Ранее минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана.

По мнению экспертов, это в совокупности с ожиданиями заседания ОПЕК+ оказывает влияние на динамику нефтяных цен.

"Есть некоторые опасения до заседания ОПЕК+ и осознание того, что ураган "Ида" оказывает краткосрочное негативное влияние на спрос, в то время как предложение остается без изменений", — сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).