МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Во вторник нефтяные котировки немного скорректировались после активного роста предыдущих дней. Фокус внимания рынка сместился на встречу ОПЕК+, которая пройдет сегодня. В базовом сценарии нефтепроизводители оставят в силе планы по увеличению добычи на 400 тысяч б/с в сентябре. Однако ряд источников СМИ сообщает, что из-за всплеска COVID-19 увеличение может быть отложено. В частности, об этом публично говорил министр нефти Кувейта.

По данным Reuters, обновленный прогноз ОПЕК+ по итогам заседания технического комитета (JTC) предполагает дефицит до конца 2021 года, а мировые запасы нефти останутся ниже 5-летнего среднего до мая 2022 года. В 2022 году альянс ожидает профицит на уровне 1,6 миллионов б/с.

На сегодняшней сессии новости с полей ОПЕК+ могут в значительной степени определять динамику котировок нефти. Отмена планов по увеличению будет позитивным драйвером и может подстегнуть скачок котировок в район 75 долларов за баррель. При сохранении статуса-кво существенной реакции не ожидается, динамика может быть боковой или умеренно негативной.

Нефтяные компании Мексиканского залива оценивают ущерб от урагана Ида, который прошел по региону в эти выходные. Добыча в размере 1,7 миллионов б/с и нефтепереработка 2,3 миллионов б/с были приостановлены. Специалисты Rystad Energy полагают, что снижение спроса на нефть со стороны НПЗ может оказаться более длительным, чем снижение добычи. Если такой прогноз оправдается, то для нефтяных котировок это будет краткосрочный негативный фактор, который проявит себя в том числе в еженедельной статистике от EIA в виде роста запасов нефти.

Вчера поздно вечером данные по запасам нефти опубликовал API. По данным Reuters, опросы API показали снижение запасов нефти и дистиллятов на 4 млн и 2 млн баррелей соответственно. А вот запасы бензина могли вырасти на 2,7 миллионов баррелей. Сегодня официальную статистику опубликует EIA. Эффект урагана уже может частично отразиться в данных ведомства, но основные искажения могут проявиться в публикации на следующей неделе.