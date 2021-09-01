МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов. Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году

По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,37% — до 70,65 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,64% — до 67,42 доллара за баррель. До заявлений Новака нефть слабо дорожала.

Российский вице-премьер заявил, что ОПЕК+ справился с излишками запасов на мировом рынке нефти и теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос. Он также заявил, что надеется на полное восстановление мирового рынка нефти в 2022 году, а в текущем году ожидается рост спроса на 5,8-6 миллиона баррелей в сутки.

Однако инвесторы, возможно, обратили внимание на то, что, по словам Новака, российские нефтяники говорят, что могли бы наращивать добычу быстрее, чем предусматривают текущие договоренности ОПЕК+. Хотя вице-премьер и говорил это в контексте того, что у компаний нет технических проблем с восстановлением добычи, и подчеркивал, что рост добычи идет строго по графику ОПЕК+ и в августе исполнение сделки страной было около 100%. Перестарались. На что готовы пойти участники сделки ОПЕК+

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В среду проходит серия заседаний ОПЕК+, на которых участники сделки решат, сохранять ли им планы по постепенному увеличению добычи нефти неизменными.