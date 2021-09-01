МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ослабили темпы снижения, трейдеры оценивают решение ОПЕК+ продолжить постепенное наращивание добычи, а также данные о падении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Россия нарастит добычу нефти согласно рекомендациям ОПЕК+

По состоянию на 20.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,43% — до 71,32 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41% — до 68,22 доллара за баррель.

Днем в среду нефтяные котировки падали на 1,5% после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о том, что ОПЕК+ справился с излишками запасов на мировом рынке нефти и теперь нужно поддерживать баланс и синхронизировать добычу и спрос.

Однако инвесторы, возможно, обратили внимание на то, что, по словам Новака, российские нефтяники говорят, что могли бы наращивать добычу быстрее, чем предусматривают текущие договоренности ОПЕК+.

Хотя вице-премьер и говорил это в контексте того, что у компаний нет технических проблем с восстановлением добычи, и подчеркивал, что рост добычи идет строго по графику ОПЕК+ и в августе исполнение сделки страной было около 100%.

Позднее минэнерго США опубликовало данные о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 августа упали на 7,2 миллиона баррелей, до 425,4 миллиона баррелей — минимума с сентября 2019 года.

Запасы дистиллятов упали сильнее ожиданий, бензина — неожиданно выросли.

Затем состоялись заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций. По итогам было принято решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до тех пор пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 миллиона баррелей в сутки.

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