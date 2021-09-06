МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться на опасениях за перспективы восстановления спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59%, до 72,18 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,58%, до 68,89 доллара за баррель.

Беспокойство у трейдеров вызывает эпидемиологическая ситуация. Новые штаммы коронавируса по-прежнему распространяются в мире, заболеваемость в ряде стран по-прежнему растет. Это указывает на возможное замедление темпов роста спроса на нефть.

На этом фоне появляются также и опасения за восстановление мировой экономики. Так, в пятницу минтруда США опубликовало данные по безработице в стране, которые оказались слабее ожиданий аналитиков, что сигнализирует о замедлении темпов роста экономической активности в стране.

"Рынок будет искать подсказки в отношении спроса, поскольку штаммы COVID-19 все еще распространяются и вызывают опасения по поводу траектории восстановления спроса на нефть", — сказал агентству Блумберг аналитик Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).