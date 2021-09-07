ПЕРМЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Прокуратура и полиция начали проверки по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, во вторник, 7 сентября, было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске Пермского края. После этого линейным отделом МВД России на транспорте начата проверка, которую контролируют сотрудники транспортной прокуратуры.

"Проводятся проверочные мероприятия в целях установления источника загрязнения. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.

Также пермской транспортной прокуратурой совместно с пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.