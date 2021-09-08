КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN еще не получил компенсации за поставки загрязненной нефти из России, заявил заместитель председателя правления PERN Матеуш Радецкий в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Еще не заплатили", — сказал Радецкий, добавив, что выплата компенсаций в данном случае "это очень сложный процесс с точки зрения международного права".

При этом представитель PERN отметил, что кризис, связанный с поставками загрязненной нефти, был полностью преодолен еще минувшим летом.

"В июне или июле в нашей системе не осталось загрязненной нефти. С точки зрения инфраструктуры можно сказать, что кризис был преодолен", — сказал он.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.

В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти.

В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна компания "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по поводу качества сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из России, с которыми у них действуют контракты.

Затем эти российские компании уже направляют свои претензии самой "Транснефти", которая в свою очередь зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций.