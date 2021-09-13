МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила свои прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России в 2021 и 2022 годах, ожидает ее на уровне 10,78 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, в 2022 году прогнозирует рост до 11,78 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада организации. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации

"Ожидается, что годовая добыча нефти и конденсата в 2021 году вырастет на 0,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 10,78 миллиона баррелей в день, оценка не изменена по сравнению с предыдущим докладом", — говорится в докладе.

"Ожидается, что в 2022 году добыча нефти и конденсата в России вырастет на 1 миллион баррелей в сутки — до в среднем 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года ожидается рост до 11,88 миллиона баррелей в сутки", — также уточняет ОПЕК.

ОПЕК отмечает, что, по предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в августе снизилась к июлю на 0,03 миллиона баррелей в сутки и составила 10,72 миллиона баррелей в сутки, что на 0,57 миллиона баррелей в сутки больше, чем годом ранее.