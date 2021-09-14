МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" на заседании 17 сентября рассмотрит вопрос о снижении доли в ключевом активе, сообщила компания.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 сентября 2021 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: об определении позиции ПАО "НК "Роснефть" в отношении совершения обществом группы сделок, влекущих уменьшение прямой доли участия общества группы в уставном капитале ключевого общества группы", — говорится в сообщении. О каком именно активе идет речь, не уточняется.

Одним из главных проектов "Роснефти" является "Восток Ойл", в рамках которого компания планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов проекта составляет 6 миллиардов тонн.

Как ожидается, "Восток Ойл" объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

Компания в 2020 году продала 10%-ную долю в "Восток Ойле" сингапурскому трейдеру сырьевых товаров Trafigura, сделка была завершена в декабре 2020 года. В июне "Роснефть" договорилась об основных условиях продажи 5%-ной доли в "Восток Ойле" консорциуму Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.