МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись без особых изменений, удержавшись на максимуме за примерно шесть недель на фоне ослабления опасений по поводу влияния урагана "Николас" на добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

Последствия урагана, который достиг побережье во вторник, ослабнув до тропического шторма, "оказались куда менее масштабными, чем ожидалось, и не привели к новым существенным перебоям в работе НПЗ или нефтедобывающих предприятий", сообщил Маниш Радж из Velandera Energy Partners. Таким образом, "котировки утратили прирост, возникший из-за опасений вокруг шторма", заявил он.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с небольшим повышением, по 70,46 доллара США за баррель, что стало самым высоким уровнем закрытия с 3 августа. В течение сессии цены достигали отметки 71,22 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 0,1%, до 73,60 доллара за баррель, максимума с 30 июля.

Утром во вторник ураган "Николас", который теперь ослаб до тропического шторма, обрушился на побережье Техаса, в результате чего выпало более 30 см осадков. Также ливни прошли в штате Луизиана, на который 29 августа обрушился ураган "Ида".

По состоянию на конец дня во вторник добыча нефти в Мексиканском заливе была сокращена на 39,57%, что эквивалентно 720 217 баррелям в день, а добыча газа – почти на 48%, сообщило Бюро безопасности и экологического контроля (BSEE) США.

Между тем Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник понизило прогноз по росту предложения в 2021 году на 150 000 баррелей в день, отчасти из-за последствий урагана "Ида". Прогноз по росту спроса был понижен на 100 000 баррелей в день ввиду распространения дельта-штамма коронавируса.

В понедельник также вышел отчет ОПЕК, в котором картель, как и IEA, понизил прогноз по спросу в 3-м квартале 2021 года. Однако IEA, в отличие от ОПЕК, не стало повышать оценку спроса в 2022 году. В ОПЕК пересмотрели прогноз по росту спроса на нефть в следующем году в сторону повышения на 900 000 баррелей в день по сравнению с августовской оценкой, до 4,2 млн баррелей в день.

В IEA ожидают, что мировое потребление нефти в 2022 году в среднем составит 99,4 млн баррелей в день, а прогноз ОПЕК предполагает увеличение спроса до 100,8 млн баррелей в день.

Октябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили в цене 0,5%, достигнув 2,17 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,1%, до 2,16 доллара за галлон.

Октябрьские фьючерсы на природный газ выросли примерно на 0,6%, до 5,26 доллара за млн БТЕ. В понедельник цены достигли максимума с февраля 2014 года.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что на неделе 4-10 сентября запасы нефти сократились на 3,5 млн баррелей. Аналитики также ожидают сокращения запасов бензина на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов – на 2 млн баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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