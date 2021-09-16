МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг днем после роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23%, до 75,29 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,26%, до 72,44 доллара за баррель. Утром котировки торговались в "зеленой зоне".

Цены на нефть непрерывно росли четыре торговые сессии подряд на рисках сокращения предложения на рынке, а теперь перешли к коррекционному снижению. В начале недели волнения вызвали сообщения о том, что на побережье Техаса обрушился ураган "Николас", который, впрочем, в тот же день ослаб до тропического шторма.

Инвесторы стали беспокоиться, что ураган нарушит добычу нефти, как это произошло после урагана "Ида", который настиг Мексиканский залив в конце августа и после которого добыча нефти еще не успела восстановиться.

Риски сокращения предложения на нефтяном рынке поддержали комментарии Международного энергетического агентства (МЭА) относительно последствий урагана "Ида" для нефтедобычи и статданные по запасам сырья в США. Так, МЭА оценило потери в добыче этого сырья из-за урагана "Ида" в 30 миллионов баррелей.

А запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 6,4 миллиона баррелей до 417,4 миллиона баррелей. Причем аналитики ожидали снижения лишь на 3,5 миллиона баррелей. Уже третью неделю подряд показатель держится на минимуме с сентября 2019 года.