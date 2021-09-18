МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сырьевые рынки, в том числе нефтяной, будут внимательно следить за событиями недели, начинающейся 20 сентября. Причем особое внимание будет приковано к заседанию ФРС США, запланированному на 22 сентября. У участников рынка есть определенные опасения по поводу того, что будут объявлены сокращения объемов покупок облигаций, которые сейчас приобретаются на 120 миллиардов долларов ежемесячно. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Она считает, что начало сворачивания мягкой денежно-кредитной политики должно привести к укреплению доллара и коррекции цен на сырьевые товары. Аналитик объяснил, что будет с ценами на газ в Европе в ближайшую неделю

Морина отметила, что сентябрьский отчет МЭА показал, что в сентябре на нефтяном рынке ожидается дефицит, который будет оказывать поддержку ценам. Неожиданные перебои в добыче нефти в августе из-за урагана Ида в Мексиканском заливе вызвали сокращение предложения на 1,7 миллионов баррелей в сутки (мбс), впервые за последние пять месяцев, а также продлили резкое сокращение мировых запасов нефти. Потенциальные потери от шторма оцениваются в 30 миллионов баррелей, напомнила аналитик.

С другой стороны, опасения по поводу распространения штамма дельта и более медленного восстановления потребления нефти удерживали нефтяные цены от чрезмерного роста — за уровень 75 долларов котировки цен нефти марки Брент за первые две недели сентября не выходили, оставаясь в диапазоне 71-74 доллара за баррель, напомнила Морина. "МЭА пересмотрел оценку спроса в 3 квартале 2021 года, понизив ее на 0,2 мбс. Поставки нефти в августе упали на 0,54 мбс до 96,4 мбс и останутся более менее стабильными в сентябре. В октябре должно вступить в силу следующее плановое повышение добычи нефти странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в день. В итоге рынок может прийти в сбалансированное состояние", — объяснила аналитик.

Морина также акцентировала внимание на то, что в США количество буровых установок хоть и медленно, но верно растет. По состоянию на 17 сентября 2021 года количество активных буровых установок в США выросло на 9 единиц к предыдущей неделе и составило 512 единиц. При этом количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц до 411 единиц, а количество газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, составив 100 единиц. Основной прирост бурения произошел в штатах Оклахома, Нью Мексико и Техас. По оценочным данным EIA, добыча нефти в США в сентябре составит 10,05 миллионов баррелей в сутки, в октябре добыча может увеличиться.

Аналитик напомнила, что на неделе с 20 сентября, помимо заседания ФРС, пройдут и ряд других немаловажных событий — ожидаются заседания Народного Банка Китая, Банка Японии, Банка Англии, выход ряда макроэкономической статистики (индексы потребительской и промышленной уверенности в ряде европейских стран, опережающие индикаторы США). Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса

"Высокие цены на газ и уголь, а также сохраняющийся до конца сентября дефицит на рынке нефти будет оказывать поддержу нефтяным ценам до решения ФРС", — считает Морина.

"Цены, скорее всего, будут продолжать находиться ближе к 75 долларов за баррель Брент первую половину недели, и могут скорректироваться ближе к 70 долларам в случае выхода резких заявлений ФРС о быстром сворачивании программы покупок облигаций и более близких горизонтах начала повышения ставок", подытожила она.