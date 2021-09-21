МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером на снижении аппетита к риску в свете предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03%, до 73,9 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,09%, до 70,08 доллара.

Днем цены на нефть росли более чем на 1% в рамках коррекции после распродажи в понедельник. Тогда цены на нефть упали примерно на 2% из-за бегства в активы-"убежища" перед заседанием ФРС США. После небольшой коррекции цены вновь ушли в "красную зону".

"Может произойти некоторое выравнивание позиций поскольку инвесторы не совсем уверены, что именно ждать завтра", — отметил глава отдела по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), мнение которого приводит агентство Блумберг.