МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем чуть более высокими темпами, чем утром, в то время как инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,39%, до 75,39 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,59%, до 71,61 доллара.

По данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы нефти в США сократились на 6,1 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона. Это вызвало удорожание нефти более чем на 1% ещё утром. За предшествующую неделю запасы сократились на 6,4 миллиона баррелей.

Официальные данные минэнерго США о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.

Запасы нефти в США сокращаются с начала августа, и за тот месяц они уменьшились на 13,83 миллиона баррелей. А в конце августа и начале сентября на США обрушились ураганы "Ида" и "Николас", которые нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе, после чего темпы снижения запасов ускорились.