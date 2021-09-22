МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в среду вечером после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,56% — до 75,52 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,55% — до 71,58 доллара за баррель.

До публикации статистики цены на нефть росли примерно на 1,4%, а сразу после публикации подскакивали на 1,7%.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллиона баррелей, обновив минимум с 5 октября 2018 года.

Запасы нефти в США сокращаются с начала августа, и на данный момент с учетом последних данных они уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей. Ураганы "Ида" и "Николас", которые обрушились на США в конце августа и начале сентября, нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе и ускорили сокращение запасов.