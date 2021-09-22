МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в среду вечером после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов.

Работа буровых установок.

Цены на нефть ускорили рост

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,56% — до 75,52 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,55% — до 71,58 доллара за баррель.

До публикации статистики цены на нефть росли примерно на 1,4%, а сразу после публикации подскакивали на 1,7%.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллиона баррелей, обновив минимум с 5 октября 2018 года.

Запасы нефти в США сокращаются с начала августа, и на данный момент с учетом последних данных они уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей. Ураганы "Ида" и "Николас", которые обрушились на США в конце августа и начале сентября, нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе и ускорили сокращение запасов.