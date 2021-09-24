МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут превысить 80 долларов за баррель, в том числе на фоне подорожания газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассела Харди.

Он высказал мнение, что спрос на нефть этой зимой вырастет на 500 тысяч баррелей в день. "Это может подтолкнуть страны, входящие в OPEC+, увеличить предложение на рынке", пояснил Харди. Цены на нефть вернулись к росту

Глава Vitol рассказал, что европейские хранилища газа к октябрю окажутся заполненными на 78% от нормального уровня, притом что в зимние месяцы спрос на газ увеличивается. "Все люди обеспокоены снижением запасов. Зимой спрос на газ гораздо выше, чем летом", — отметил он.

Снижение объема газа, которое содержится в хранилищах, совпало с ростом спроса со стороны Пакистана, Бангладеш, Индии и Китая, стремящихся использовать более "чистое" топливо. Харди считает, что это означает только одно — что газ останется дорогим. "Покупатели же, в свою очередь, будут стараться приобретать для энергетического сектора или промышленных нужд альтернативные виды топлива, например сжиженный нефтяной газ", прогнозирует глава Vitol. По его словам, если стоимость тонны газа сейчас составляет 1,2 тысячи долларов, то сжиженного нефтяного газа — около 750 долларов.

Харди также отмечает, что сейчас спрос на нефть все еще на 4 млн баррелей в день ниже уровня допандемийного 2019 года, в основном из-за сокращения авиаперевозок. Однако этот разрыв будет сокращаться и к середине 2022 года спрос вернется на уровень 2019 года, а ближе к 2030 году выйдет на пик, уверен Харди.

Сейчас баррель нефти Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE стоит примерно 77,2 доллара. Цена нефти продолжает расти с обвала в марте 2020 года, когда министры нефти OPEC не смогли договориться о параметрах соглашения по сокращению добычи. Тогда стоимость нефти упала до 45 долларов за баррель и после этого достигала даже отрицательных значений.

Рост начался в мае, после того как члены OPEC заключили соглашение о сокращении добычи. В марте, спустя год после падения, стоимость Brent впервые с января 2020 года превысила отметку в 70 долларов.

Стоимость газа в Европе начала расти в начале этого года. Если в июне она составляла чуть больше 300 долларов за 1 тысяч кубических метров, то к сентябрю уже превысила отметку в рекордные 900 долларов. С начала года цена газа выросла примерно в четыре раза. Одной из причин роста цен стали результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину на сентябрь. "Газпром" выкупил только 4,3% от выставленных на торги мощностей.

Рост цен наложился на дефицит газа в хранилищах, который в сентябре оказался на десятилетнем максимуме. Если в прошлом году загрузка составляла 94%, то в этом они оказались заполнены на 72%.