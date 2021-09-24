МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в пятницу днем после роста котировок на протяжении нескольких торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent дешевеет на 0,05%, до 77,21 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,22%, до 73,14 доллара за баррель.

Инвесторы принялись фиксировать прибыль после того как цены на нефть росли три торговые сессии подряд, в целом котировки поднялись на 2,7% по марке Brent и на 2% по марке WTI.

Ранее в ходе торгов пятницы цены на нефть продолжали расти, а стоимость марки Brent приближалась к 78 долларам за баррель — максимуму с октября 2018 года.

Предыдущий рост во многом объяснялся перебоями в добыче после ураганов в Мексиканском заливе, что стало приводить к истощению нефтяных запасов в хранилищах. Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились до 414 миллионов баррелей — минимума с октября 2018 года. Запасы нефти в США сокращаются ещё с начала августа, и на данный момент с учетом последних данных они уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей.