МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вслед за нефтью в России рекордно подорожал мазут, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена тонны топлива на торгах 28 сентября равняется 26 193 рублям. Об этом сообщает "Коммерсант". BP ждет возвращение спроса на нефть к докризисному уровню через год

Издание отмечает, что с начала года рост цен составил 42%. Общий объем выпуска мазута за первые восемь месяцев 2021-го достиг 28,7 миллиона тонн, что равняется 15,4% от объема первично переработанной нефти (185,5 миллиона тонн). Опрошенные "Коммерсантом" аналитики говорят о том, что цены на мазут на внутрироссийском рынке зависят от экспортного паритета, или нетбэка — мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины. Европейские цены находятся на максимальных уровнях с 2018 года, за счет чего формируется стимул роста внутренних котировок.

По подсчетам специалистов, российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут заработать на росте цен на мазут дополнительные 150-200 рублей за тонну переработанной нефти.

При этом рентабельность заводов в среднем не увеличилась, а в некоторых случаях и вовсе снизилась — за счет параллельного роста цен на нефть, используемую при переработке.