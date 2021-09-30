МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россия в июле опустилась на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 23,595 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

За месяц поставки нефти и нефтепродуктов из России в США сократились на 7,2%. Первое место по-прежнему занимает Канада, чьи поставки сократились за месяц на 5,9%, до 129,478 миллиона баррелей. На второе поднялась Мексика, которая поставила 26,381 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов после 23,654 миллиона в июне. Четвертое место сохранила за собой Саудовская Аравия, которая поставила в США 14,016 миллиона баррелей, что на 18,9% меньше к июню.

По уровню поставок нефти Россия в июле осталась на четвертом месте (8,748 миллиона баррелей, рост на 3,3% в месячном выражении). Канада сохранила первое место в отчетном месяце, поставив 113,783 миллиона баррелей нефти в США, что на 5,6% меньше к июню, Мексика — на втором с 20,799 миллиона (рост на 1,8%). На третьем месте осталась Саудовская Аравия, чьи поставки нефти упали на 19,9%, до 10,476 миллиона.