МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Исполнение соглашения ОПЕК+ в августе было рекордно высоким, рост добычи стран альянса в ноябре на 400 баррелей в сутки нормализует ситуацию на нефтяном рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24". ОПЕК+ сохранил текущие параметры сделки

ОПЕК+ по итогам заседания, прошедшего 4 октября, решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и в ноябре увеличит добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Увеличение добычи нефти странами альянса на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре сбалансирует ситуацию на рынке и продолжит ее нормализацию, подчеркнул вице-премьер РФ.

"На мой взгляд, это будет действительно тем балансирующим моментом, который позволит нам продолжить нормализацию состояния рынка", — добавил он.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.