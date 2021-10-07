МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" приобретает у малайзийской Petronas 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия за 2,25 миллиарда долларов, сообщила российская компания. Цены на нефть ускоряют снижение

"Лукойл" сообщает о подписании соглашения о приобретении у компании Petronas 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сумма сделки составит 2,25 миллиарда долларов США", — говористя в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование азербайджанской SOCAR. После закрытия сделки доля "Лукойла" в проекте Шах-Дениз увеличится с 10% до 25,5%. Прочими участниками проекта Шах-Дениз являются оператор BP с долей 28,8%, ТРАО – 19%, SOCAR – 10%, NICO – 10% и SGC – 6,7%.