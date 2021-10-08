ВАРШАВА, 8 окт — ПРАЙМ. Принадлежащий польскому концерну Orlen НПЗ в литовских Можейках снизил объем перерабатываемой российской нефти со 100% до 70%, заявил председатель правления Orlen Даниель Обайтек журналистам в пятницу.

"Мы диверсифицируем поставки нефти. Недавно 100% нефти, которая здесь (на НПЗ в Можейках – ред.) использовалась, было с российского направления. Сейчас уже 70% нефти с российского направления", — сказал Обайтек.

"30% — это другие направления. Мы уже перерабатываем на этом НПЗ другие сорта нефти, чтобы чувствовать себя безопасно", — добавил он.