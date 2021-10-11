МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Госкомпания "Зарубежнефть" обсуждает с "Казмунайгазом" участие в сухопутных разведочных проектах в Казахстане, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя "Казмунайгаза". В Польше восхитились "тонкой игрой" России на нефтяном рынке

"Мы открыли комнату данных (data room — ред.) по некоторым новым разведочным проектам. У российской компании есть опыт работы в разных странах, на море и, что очень важно, возможность привлечь инвестиции", — сказал "Коммерсанту" председатель правления казахстанской госкомпании Алик Айдарбаев. Среди таких проектов — "Урихтау" в Актюбинской области и Ural Oil & Gas (UOG) в Западно-Казахстанской области, сообщается в газете со ссылкой на Айдарбаева.

"В проекте на западе Казахстана у нас партнеры — китайцы, и мы хотели видеть там российскую компанию, потому что там вопросы — газовые", — приводятся его слова.

При этом конкретных договоренностей пока нет, форма и доли участия находятся на стадии рассмотрения, как и другие условия вхождения в потенциальные проекты, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на "Зарубежнефть". Одним из фокусов развития компании в долгосрочной перспективе являются проекты по добыче газа, поэтому Казахстан рассматривается как перспективное направление, также говорится в газете. Цены на нефть подскочили на высоком спросе

Проект "Урихтау" включает месторождения Центральный Урихтау, Восточный Урихтау и Южный Урихтау с запасами 12 миллионов тонн нефти и 40 миллиардов кубометров газа. Ожидаемая годовая добыча составляет 500 тысяч тонн нефти и 1,5 миллиарда кубометров газа. Ural Oil & Gas включает Федоровский блок, на котором было открыто Рожковское месторождение, извлекаемые запасы конденсата и газа оценивались в 15 миллионов тонн нефти и 62 миллиарда кубометров газа. Промышленная добыча на месторождении ожидается в 2023 году.

Ранее в сентябре "Зарубежнефть" и "Казмунайгаз" подписали соглашение о намерениях по реализации совместных инвестпроектов.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — Росимущество. "Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана.