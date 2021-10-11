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Пожар вспыхнул в одном из резервуаров нефтехранилищ на юге Ливана
Нефть
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Пожар вспыхнул в одном из резервуаров на территории нефтехранилищ Захрани на юге Ливана, сообщает местный телеканал Al-Jadeed. "Сотрудники (службы гражданской обороны — ред.)... ПРАЙМ, 11.10.2021
нефть, энергетика, новости, пожар, ливан, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЙРУТ, 11 окт — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в одном из резервуаров на территории нефтехранилищ Захрани на юге Ливана, сообщает местный телеканал Al-Jadeed.
"Сотрудники (службы гражданской обороны — ред.) начали тушить пожар, возникший в одном из хранилищ бензола на объекте Захрани", — сообщил телеканалу источник в службе гражданской обороны.
Согласно телеканалу, причины пожара неизвестны.