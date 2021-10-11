БЕЙРУТ, 11 окт — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в одном из резервуаров на территории нефтехранилищ Захрани на юге Ливана, сообщает местный телеканал Al-Jadeed.

"Сотрудники (службы гражданской обороны — ред.) начали тушить пожар, возникший в одном из хранилищ бензола на объекте Захрани", — сообщил телеканалу источник в службе гражданской обороны.

Согласно телеканалу, причины пожара неизвестны.