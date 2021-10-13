МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ОПЕК вновь сохранила прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 годы, ожидает ее на уровне 10,78 миллиона и 11,78 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из данных ежемесячного доклада организации. Генсек ОПЕК: газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе

"Ожидается, что годовая добыча нефти и конденсата в 2021 году вырастет на 0,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 10,78 миллиона баррелей в день, оценка не изменена", — говорится в докладе.

"Ожидается, что в 2022 году добыча нефти и конденсата в России вырастет на 1 миллион баррелей в сутки — в среднем до 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года ожидается рост до 11,88 миллиона баррелей в сутки", — добавляет ОПЕК.

По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в сентябре выросла на 0,29 миллиона баррелей в сутки к августу и составила 10,98 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Это на 0,84 миллиона баррелей в сутки больше, чем годом ранее.