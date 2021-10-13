МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, но Россия надеется, что они будут сбалансированными.

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"Сегодня уже 83 доллара (цена на нефть — ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной", — ответил Новак на вопрос журналистов в кулуарах Российской энергетической недели о том, насколько серьезны риски роста цены на нефть до 100 долларов за баррель.

Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что допускает достижения стоимости нефти планки в 100 долларов за баррель.

Цена нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.

Вице-премьер также подчеркнул, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, так как это ускоряет отказ от него в пользу возобновляемых источников энергии.

"Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешевые, на них спрос больше становится", — пояснил Новак, отвечая на вопрос о риске отказа от газа в пользу ВИЭ из-за высоких цен.

"Поэтому мы тоже такие риски видим, и президент сегодня говорил об этом, что мы не заинтересованы в высоких ценах. Они должны быть конкурентными", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.