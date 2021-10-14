МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия в октябре планирует добывать 9,9 миллиона баррелей в сутки, что соответствует планам и квоте страны по соглашению ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе. Новак рассказал, когда восстановится мировой рынок нефти

"Мы в октябре будем добывать 9,9 миллиона баррелей в сутки, исходя из тех планов и квот, которые есть в рамках нашего соглашения ОПЕК+", — сказал Новак.

Он добавил, что исторический максимум для России по добыче нефти был 11,3-11,4 миллиона баррелей в сутки, однако страна не считает необходим заявлять, что достигнет 11, 12 или 13 миллионов. "Это все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке, он должен быть сбалансированным", — подчеркнул Новак.

"У нас есть громадные ресурсы не только традиционной, но и трудноизвлекаемой нефти, которая требует более современных технологий. В случае, если потребуются дополнительные объемы, мы сможем обеспечить разработку и таких залежей", — заключил вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.