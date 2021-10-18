МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия в августе вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти, с показателем в 9,944 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Нефть заметно дорожает на дефиците энергии в мире

На этой позиции Россия остается с мая 2020 года. Лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в августе выросла на 1,1% по отношению к июлю, США снизили добычу также на 1,1%, до 11,181 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — нарастила на 0,9%, до 9,562 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе вырос в месячном выражении на 1,9%, до 6,45 миллиона баррелей в сутки, а из США — на 7,5%, до 2,903 миллиона. Данные об экспорте из России за август JODI не приводит. В июле РФ экспортировала 4,39 миллиона баррелей нефти в сутки, а в июне — 5,542 миллиона, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в августе увеличилась на 5,4% с уровня июля и составила 5,985 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США сократилась на 0,6% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 15,762 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 2,6%, до 2,521 миллиона баррелей в день.