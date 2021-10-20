МОСКВА, 20 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись на новых многолетних максимумах на фоне сообщений о том, что предложение России увеличить поставки природного газа в Европу может иметь дополнительные условия. "Северный поток 2" назвали гарантом энергетической безопасности Европы

Россия дала понять, что может не предоставить дополнительный газ европейским потребителям в разгар энергетического кризиса, если не получит одобрение регуляторов начать поставки через газопровод Северный поток 2. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Газпрому и Кремлю.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, Россия может отказаться увеличивать поставки газа. При этом Россия заявила, что выполнила свои контрактные обязательства по поставкам.

"Европа решила сыграть в русскую рулетку, поставив на Россию как на надежного поставщика природного газа, и теперь похоже, что она проиграла", — сказал Флинн.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 52 цента, или 0,6%, до 82,96 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 13 октября 2014 года. Контракт истекает в конце торгов в среду. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 75 центов, или на 0,9%, до 82,44 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов, или 0,9%, до 85,08 доллара за баррель, самого высокого уровня с 3 октября 2018 года. В понедельник фьючерсы на Brent ненадолго превысили 86 долларов и достигли 3-летнего внутридневного максимума, но затем немного снизились.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 2% до 5,088 доллара за млн БТЕ.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник снова растут в цене на ожиданиях, что предложение останется ограниченным, отмечает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. В сентябре степень соблюдения ограничений добычи ОПЕК+ составила 115%, передает Рейтер. Это говорит о том, что участники альянса увеличивают предложение менее значительно, чем на 400 000 баррелей в день, на которые добыча должна была вырасти согласно плану.

Участники рынка ждут данных по коммерческим запасам в США на отчетной неделе. Данные Минэнерго США выйдут в среду.

В среднем аналитики ожидают, что ведомство сообщит о росте резервов сырой нефти на 2 млн баррелей на неделе 9-15 октября, согласно результатам опроса S&P Global Platts. Запасы бензина и дистиллятов, как предполагается, снизились на 2,2 и 2,4 млн баррелей соответственно.

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX снизились в цене почти на 0,5%, до 2,476 доллара за галлон. Ноябрьские контракты на печной топливо снизились в цене почти на 0,5%, до 2,561 доллара за галлон.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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