МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Благодаря работам на Лодочном месторождении "Восток Ойла" геологи доказали нефтенасыщение пласта, что позволит в дальнейшем увеличить запасы месторождения, сообщается на сайте компании. "Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% "Восток Ойла"

"Геологи "Восток Ойл", крупнейшего нефтегазового проекта НК "Роснефть", в ходе геологоразведочных работ на Лодочном месторождении доказали нефтенасыщение пласта Нижнехетской свиты и обосновали его включение в основные объекты разработки. На разведочной скважине получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 225 м3 в сутки, что существенно выше среднего показателя новых скважин в России. Полученные данные позволят в последующем увеличить доказанные запасы месторождения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "Роснефть" ведет геологоразведочные работы на участке с 2014 года, и за это время уже пробурено семь поисково-разведочных скважин, проведены сейсморазведочные работы в формате 3D в объеме 490 квадратных километров. Также по итогам работ начальные извлекаемые запасы уже увеличены с 31 до 78 миллионов тонн нефти и конденсата.

Уточняется, что доразведка Лодочного месторождения — часть проекта "Восток Ойл", в рамках которого уже проведены сейсморазведочные работы формата 3D в объеме 500 км2, а бурение и испытания ведутся на восьми скважинах. Новак рассказал о возможности экспорта "Роснефтью" газа в Европу

"Геологоразведочные работы на лицензионных участках проекта "Восток Ойл" будут продолжены в следующем году. Предусмотрено проведение сейсморазведочных работ 2D и 3D, бурение поисково-разведочных скважин", — также отмечается на сайте.

Как ожидается, "Восток Ойл" объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды нефтеразработок собираются построить порт в бухте "Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.