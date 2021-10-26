МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2022 году на 4,3%, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Стенд компании "Роснефть".

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Согласно опубликованному проекту, ставка тарифа при поставках нефти на НПЗ в России и странах ЕАЭС, а также при поставках нефти за пределы таможенной зоны этих стран составит 38,6424 рубля за 100 тоннокилометров (без НДС) против 37,0508 рубля за 100 тоннокилометров в 2021 году.

Также ФАС предлагает индексировать тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на 4,3% и установить их в следующем размере (рублей за 100 тонн на километр): АО "Транснефть — Сибирь" — 12,1955, "Транснефть — Западная Сибирь" — 15,2296, "Транснефть — Восток" — 21,9193, "Транснефть — Дальний Восток" — 21,9193, "Транснефть — Урал" — 19,051, "Транснефть — Прикамье" — 21,1712, "Транснефть — Верхняя Волга" — 25,2621, "Транснефть — Приволга" — 19,8813, "Транснефть — Дружба" — 23,0371, "Черномортранснефть" — 31,7196, "Транснефть — Север" — 39,4832 и "Транснефть — Балтика" — 23,0716.

На 4,3% также предлагается увеличить сетевой тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по маршрутам, включающим в себя прокачку по системе ВСТО, для поставки нефти от пунктов "Транснефть — Сибирь", "Транснефть — Западная Сибирь" и "Транснефть — Восток" на экспорт в Китай и через порт "Транснефть — Порт Козьмино" до 2968,71 рубля за тонну.

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Кроме того, ФАС предлагает установить тарифы на прокачку по маршрутам "Ярославль 3 — Приморск" (Балтийская трубопроводная система) в размере 780,35 рубля за тонну (+4,3%), "Клин — Усть-Луга" — 905,65 рубля за тонну (+4,3%), "Махачкала — ПК Шесхарис" в размере 428,31 рубля за тонну (+4,3%), "Граница Азербайджанской Республики/РФ (Ширвановка) — ПК "Шесхарис" в размере 838,06 рубля за тонну (+4,3%).

В прошлом году тарифы компании были проиндексированы на 3,6%. Правительство РФ в октябре 2020 года утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". По прогнозу ЦБ РФ, инфляция по итогам 2022 года будет на уровне 4-4,5%, регулятор будет стремиться вернуть ее к цели вблизи 4%.