МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник днем на улучшении аппетита к риску у глобальных инвесторов и ожиданиях вокруг предстоящего заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Equinor объявила об открытии крупного месторождении нефти

По состоянию на 14.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,72%, до 84,32 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,42%, до 83,92 доллара за баррель.

Утром эти цены были в интервале 83-83,5 долларов за баррель, однако с открытием финансовых торгов в Европе нефтяные котировки постепенно перешли к росту. Европейские фондовые биржи демонстрируют рост на оптимизме вокруг состояния экономики. Большинство компаний по всему миру отчитываются сейчас об успешных финансовых результатах. Макроэкономические данные также повышают оптимизм инвесторов, так как спрос на нефть в таком случае будет больше. В основном ростом индексов завершились и фондовые торги на основных азиатских площадках.

Кроме того, влияние на нефтяные котировки продолжает оказывать динамика стоимости фьючерсов на газ, торги которыми открылись в понедельник ростом сразу примерно на 10%. Нефть Urals в октябре подорожала до $81,5 за баррель

В центре внимания инвесторов также остаётся заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Ранее альянс договорился ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, постепенно уходя от прежних жёстких ограничений и рассчитывая тем самым уже в будущем году от них полностью отказаться. Однако ситуация на рынке изменилась, что может сподвигнуть ОПЕК+ к пересмотру параметров договорённостей, хотя аналитики считают такой вариант развития событий маловероятным.