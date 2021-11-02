МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть вряд ли достигнут 120 долларов за баррель к середине 2022 года, как прогнозирует Bank of America, поскольку производители нефти не заинтересованы в этом, и ОПЕК+ продолжит корректировать предложение нефти на рынке для поддержания цен на приемлемом уровне, такое мнение высказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Назван срок подорожания нефти Brent до 130 долларов за баррель

"Рост цен на нефть до 120 долларов за баррель к середине 2022 года возможен, однако такой сценарий является маловероятным. Реализация такого сценария возможна в случае продолжения интенсивного роста мировой экономики и спроса на нефть, а также возникновения определенных перебоев поставок нефти, которые приведут к значительному дисбалансу спроса и предложения", — считает Амирагян.

Но высокая волатильность цен не представляет интереса ни для производителей, ни для потребителей, поэтому все участники рынка нефти будут стремиться избежать чрезмерного роста цен, добавил он.

Текущий рост цен, уже выше 80 долларов за баррель, вызван дефицитом предложения нефти на фоне ускоренного роста спроса, считает эксперт. По оценке ряда российских аналитиков и участников рынка, такая цена уже довольно высока, а рынок несколько перегрет. Большинство стран-нефтедобытчиков устраивает цена в диапазоне от 60 до 80 долларов.

Стоимость нефти в ближайшие полгода-год будет определяться динамикой спроса и реакцией на неё со стороны производителей, считает собеседник агентства. "Можно ожидать, что политика ОПЕК+ будет строиться на обеспечении баланса на мировом рынке и недопущении дефицита длительное время, что, в свою очередь, будет сдерживать рост цен на нефть", — заключил он.