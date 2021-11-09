КАИР, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в 2022 году будет выше отметки в 100 миллионов баррелей в сутки, заявил исполнительный директор компании Saudi Aramco Амин ан-Насер. Нефтяная жажда. Почему за нефть заплатят вдвое больше, чем сейчас

"Спрос на нефть превысит уровень 100 миллионов баррелей в день в следующем году", — цитирует телеканал al-Arabiya ан-Насера.

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году мировой спрос на нефть составил 91 миллион баррелей в сутки, что на 8,7 миллиона меньше, чем было в 2019 году. Последний прогноз МЭА по показателю на 2021 год — 96,3 миллиона баррелей в сутки.