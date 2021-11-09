ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Администрация США взаимодействует с ОПЕК-плюс на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Минэнерго США дало прогноз по цене и спросу на нефть

"Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК-плюс на тему увеличения поставок", — сказала она на брифинге.

Цены на бензин в США достигли рекордного уровня с 2014 года. Группа сенаторов-демократов накануне направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

"Я могу сказать вам, что мы здесь делаем. Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию", — добавила Жан-Пьер.