МОСКВА, 10 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник закрылись на самом высоком уровне за две недели. Тем не менее потенциал роста фьючерсов на нефть ограничен ввиду вероятности использования стратегических нефтяных резервов в США, отмечают некоторые аналитики. Минэнерго США дало прогноз по цене и спросу на нефть

В опубликованном во вторник ежемесячном отчете Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что ожидает, что мировое потребление нефти "превосходит" ее производство в течение пяти кварталов подряд начиная с 3-го квартала 2020 года.

В EIA повысили прогноз по производству нефти в США в 2022 году на 1,4% до 11,9 млн баррелей в день.

По мнению некоторых аналитиков, этот отчет будет играть важную роль, когда администрация США будет принимать решение относительно использования стратегических нефтяных резервов.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 2,22 доллара, или 2,7%, до 84,15 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,35 доллара, или 1,6%, до 84,78 доллара за баррель.

Фьючерсы как на WTI, так и не Brent закрылись на самом высоком уровне с 26 октября.

"Стратегические нефтяные резервы были созданы на случай чрезвычайных ситуаций, угрожающих национальной безопасности. Судя по всему, администрация Байдена приравнивает высокие цены к стихийному бедствию", — отметили аналитики Zaner.

Между тем возобновление международного сообщения "приведет к ограничению предложения дистиллятов и авиатоплива, что может только усугубить ситуацию на рынке нефти", добавили аналитики. Они указывают на сокращение запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, до минимума с сентября 2018 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что EIA сообщит об увеличении запасов нефти в США на неделе 30 октября – 5 ноября на 1 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 1,6 млн баррелей. Аналитики прогнозируют, что запасы дистиллятов на отчетной неделе остались без изменений.

Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили в цене 2,3%, до 2,375 доллара за галлон, а печное топливо подорожало на 1,7%, до 2,508 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ значительно подешевели. Декабрьские контракты на природный газ упали в цене на 8,3% до 4,979 доллара за млн БТЕ. В понедельник природный газ подешевел на 1,6%.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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