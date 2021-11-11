МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" рассматривает вариант покупки доли в крупнейшей нефтекомпании Узбекистана Jizzakh Petroleum, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Ъ": ВТБ может купить вторую крупнейшую в России киносеть

По словам собеседников газеты, условия сделки пока не согласованы. Один из источник также отмечает, что узбекскую нефтекомпанию "показывали" и "Лукойлу", но сотрудничество не состоялось. В "Зарубежнефти" не стали комментировать сделку, но сообщили изданию о заинтересованности "в дальнейшем развитии в Узбекистане". "Компания ведет работу над расширением присутствия в странах СНГ, в том числе в Казахстане и надеется сформировать в этом регионе кластер по добыче нефти и газа", — добавили в нефтекомпании.

Отмечается, что на данный момент Jizzakh Petroleum — это крупнейшая в стране нефтяная компания, которая подконтрольна кипрской Belvor Holding Limited. По данным кипрского реестра, который есть в распоряжении газеты, Belvor Holding Limited принадлежит Бахтиеру Фазылову, председателю правления и основному акционеру нефтесервисной компании Eriell, являющейся ключевым буревым подрядчиком в Узбекистане. В России Eriell работает с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.

Как сообщает газета, Jizzakh Petroleum была создана в 2017 году "Узбекнефтегазом" и Gas Project Development Central Asia AG (GPD), которое на тот момент паритетно принадлежало "Газпрому" и трейдеру Centrex, входившему в группу Газпромбанка. Jizzakh должна была заняться строительством Джизакского НПЗ, но проект был остановлен из-за нехватки сырья. Нефтеперерабатывающие мощности Узбекистана (порядка 11 миллионов тонн в год) значительно превышают поставки нефти в страну, из-за чего остаются недозагруженными. Собственная добыча Узбекистана в 2020 году составила 734 тысячи тонн нефти.

В 2019 году правительство республики утвердило программу увеличения добычи нефти в 2020-2030 годах, согласно которой Jizzakh передали лицензии на 105 месторождений, что сделало это СП крупнейшей нефтекомпанией Узбекистана. Издание предполагает, что в тот же момент Belvor купил большую часть доли GPD в Jizzakh. А в октябре 2021 года Belvor купил и долю "Узбекнефтегаза", консолидировав в Jizzakh 98%. После этого Jizzakh сменила название на Sanoat Energetika Guruhi. В "Газпроме" газете сообщили, что сейчас GPD им не принадлежит.

По словам Дмитрия Маринченко из Fitch, Узбекистан сейчас добывает совсем немного нефти, около 50 тысяч баррелей в день — это почти в четыре раза меньше, чем на пике в конце 1990-х годов, и добыча не покрывает потребностей экономики. При этом, он отмечает, что в теории Узбекистан может нарастить добычу нефти вдвое. Но для этого, как уточняет аналитик, нужны инвестиции.